Lionel Messi emotioneel na thuiskomst van WK-triomf: “Deze titel is ook die van Diego”

Lionel Messi zette in de finale tegen Qatar de kers op de taart door de wereldtitel te veroveren. De Argentijn kwam op sociale media nog even terug op die emotionele wereldtitel nadat hij terug in zijn land neerstreek.

“Van Grandoli (zijn eerste voetbalclub, red) tot het WK in Qatar, bijna 30 jaar gingen voorbij”, begon hij zijn post. “Het waren bijna drie decennia waarin de bal me veel vreugde en ook wat verdriet bezorgde. Ik heb altijd de droom gehad om wereldkampioen te worden en ik wilde niet stoppen met proberen, ook al wist ik dat het misschien nooit zou gebeuren.”

Messi stond ook even stil bij zijn vorige WK-deelnames. “Deze beker is ook voor al degenen die het niet hebben gehaald in de vorige wereldbekers die we hebben gespeeld. Zoals in 2014 in Brazilië, waar iedereen het verdiende vanwege hoe ze tot de finale vochten, hard werkten en het zo enorm graag wilden. Net als ik. Het is ook de wereldtitel van Diego (Maradona, red.), die ons vanuit de hemel heeft aangemoedigd. En van al degenen die het nationale team altijd gesteund hebben zonder naar het resultaat te kijken, maar eerder naar de passie die we er altijd in stopten, ook als de dingen niet gingen zoals we wilden.”

“En deze prijs is natuurlijk van de mooie groep die we gevormd hebben, van de technische staf en alle mensen van het nationale team die anoniem dag en nacht werken om het ons gemakkelijker te maken. Falen maakt vaak deel uit van de reis en van het leren, en zonder teleurstelling is succes onmogelijk. Hartelijk bedankt! Vamos Argentinië!”