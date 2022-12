De Belgische arts die realityster Katie Price aan grootste boezem van Groot-Brittannië moet helpen: “Haar 16de borstingreep was een XXL-implantaat”

Dat het Britse model Katie Price (44) niet vies is van een cosmetische ingreep, weten ze al lang in het Verenigd Koninkrijk. Onlangs onderging ze al haar zestiende ingreep aan haar borsten alleen. Haar ambitie? De grootste boezem van alle Britten hebben. Daarvoor stak ze het Kanaal over, richting Overijse, bij plastisch chirurg Frank Plovier.