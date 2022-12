Macron feliciteert Midden-Oosten met omstreden WK en klimaattop en riskeert opnieuw kritiek

De Franse president heeft Qatar dinsdag gefeliciteerd met de organisatie van de wereldbeker voetbal. Hij voegde er nog felicitaties aan toe voor zijn “vriend”, de president van Egypte. Daar vond in november de COP27 plaats. Omdat beide evenementen niet zonder controverse waren, riskeert Macron hiermee een salvo kritiek.

President Macron was in Jordanië voor een conferentie over de relatie van de Europese Unie met kernmacht Iran. Daar prees hij Qatar, dat als eerste Arabische land een WK voetbal heeft georganiseerd.

Hij voegde er ook complimenten aan toe voor Egypte. “Enkele weken geleden liep een COP op z’n einde die was georganiseerd door Egypte”, aldus Macron. “Ik feliciteer mijn vriend, president Abdel Fattah al-Sisi, die erin is geslaagd om de wereld samen te brengen.”

Kritiek

De afgelopen week kreeg het Franse staatshoofd heel wat kritiek naar zijn hoofd geslingerd, omwille van zijn aanwezigheid op het WK. Ondanks alle controverse over mensenrechten en het recente corruptieschandaal, blijft Macron het gastland dus steunen.

Ook de COP27 was geen daverend succes. Aan het einde werd een omstreden tekst goedgekeurd over financiële steun, bedoeld voor landen getroffen door klimaatverandering. Bovendien bleef een besluit uit over de ambities betreffende de vermindering van broeikasgassen.

Maar Macron blijft positief. Dat de volgende klimaattop zal doorgaan in de Verenigde Arabische Emiraten, bewijst volgens hem dat de “regio op weg is om een diplomatiek epicenter te worden”.