Laïs en reggae van Bob op Bokrijk Festival

Bokrijk

Vorig jaar vond voor het eerst Folk Bokrijk plaats, en bij die ene keer zal het blijven. Niet dat er geen festival meer is, maar het krijgt een nieuwe naam - vanaf nu ‘Bokrijk festival’ - en het gaat muzikaal wat breder. Zo is Rootsriders bevestigd, een tributeband die de reggae van Bob Marley eert en dat zo goed doet dat ze er de halve wereld mee plat spelen. Ook op de affiche: de Hasseltse bard John Joris, retroband Along Comes Mary en de folkdames van Laïs. The Conservators sluiten net zoals vorig jaar af met een hele rits covers. Bokrijk Festival vindt plaats op 14 mei en je betaalt gewoon een toegangsticket voor het museum. cru

www.bokrijk.be