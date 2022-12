Onze weekendtips: ontdek het Winterlicht in Bokrijk of ga op avontuur bij Ridder Muis

Het is de mooiste tijd van het jaar met feeërieke winterwandelingen. Voor wie het liever nog sportiever ziet, is er een mountainbiketocht. Ook aan de kinderen wordt er deze kerstvakantie gedacht met de expo van Ridder Muis en een geurentocht in het Gallo-Romeins Museum.

Honderd jaar operette in Tongeren

In 1922 voerde de Koninklijke Muziekmaatschappij Casino in Tongeren haar eerste operette op. Het begin van een mooie jaarlijkse traditie. Om de honderdste verjaardag in de kijker te zetten, staat ze nu op de planken met één van de kleurrijkste operettes aller tijden, namelijk de Zigeunerbaron van Johan Strauss jr. Een knap spektakel tijdens deze kerstdagen.

Op 23 en 26/12 om 20 uur in de Schouwberg van het Casino, Sint-Truidersteenweg 3 in Tongeren. Info: https://casinotongeren.be

© Bart Borgerhoff

Winterlicht in Bokrijk

Wil je na kerst de batterijen even opladen tijdens een deugddoende wandeling? Bokrijk organiseert vijf winteravonden vol verwondering. Denk aan spannende acts en demonstraties, dansende vuur- en lichtinstallaties en nostalgische attracties door het Openluchtmuseum in Genk. Je geniet er van de unieke theater- en circusvoorstellingen ‘Passa il tempo’ van Sprookjes Enzo en van Postkantoor van Postino. Ontspanning voor het hele gezin.

Van 26 t.e.m. 30/12, telkens van 16.30 tot 20.30 uur in Openluchtmuseum Bokrijk, Bokrijklaan 1 in Genk. Info & tickets: www.bokrijk.be/winterlicht

© Bokrijk

Dompel je onder in de wereld van Ridder Muis

Zoek je nog een leuke activiteit om samen met de kinderen te doen in de kerstvakantie? Dan is de doe-expo Ridder Muis in Alden Biesen in Bilzen een aanrader. Ben je klaar om je onder te dompelen in de maffe, middeleeuwse wereld van Ridder Muis en haar vrienden? Het hele gezin wordt uitgedaagd om mee te voelen, zoeken, springen, hinniken, tekenen, klimmen en vooral veel te doen.

Van 24/12 t.e.m. 5/3 in Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Info & tickets: www.riddermuisexpo.be

© Fabrique Fantastique

Langs verlichte kapelletjes en huizen

Tussen alle feesten door even de benen strekken? De vereniging Tuinhier organiseert in Oudsbergen een wandeling van ongeveer zes kilometer langs versierde kapelletjes en huizen. Onderweg kan je QR-codes scannen voor animatie en in de gezellige tentjes genieten van soep, choco of een streekdrankje. Ook de kerstman komt onderweg langs.

Op 28/12 van 16.30 tot 19.30 uur met vertrek aan ’t Heem, Kloosterstraat 5 in Oudsbergen. Info: www.oudsbergen.be/activiteiten/detail/2632/kerstsfeerwandeling

© Tuinhier Oudsbergen

Mountainbiketocht na het kerstfeest

Wil je er na het kerstfeest meteen invliegen? Dat kan tijdens de X-Masbikers MTB-tour door de velden en bossen in Lummen op tweede kerstdag. De organisatie stippelde een bijzonder parcours uit over en rond de Willekensberg. Er zijn afstanden van 25, 35 en 45 kilometer.

Op 26/12 van 8 tot 11 uur aan sporthal De Vijfsprong, Sportweg 8 in Lummen. Info: www.basketlummen.be

© Basket Lummen

De boer op

Wil je nog de laatste inkopen voor het kerstdiner doen? Dan is het een goed idee om aan de lokale producent en teler te denken. Voor duurzame, lokale en ecologische producten kan je op 24 december nog terecht op de boerenmarkt ‘Bilzen de boer op’. Op deze markt staat de korte keten centraal en bieden de standhouders verschillende producten uit eigen streek aan.

Op 24/12 van 9 tot 12 uur op de Markt in Bilzen. Info: www.bilzen.be

© stad Bilzen

Winterse gezelligheid

De eindejaarsperiode is een groot feest in Hasselt. Tijdens het eindejaarsshoppen op 28 december beleef je een winterse middag met een concert van het kinderkoor Scaletta samen met Belle Perez en Marijn Devalck. Ze treden twee keer op, op het Molenpoortplein en op Quartier Bleu. Daarna trekt een winterse parade door de straten richting de Grote Markt. Alleen maar sfeer en gezelligheid deze periode.

Op 28/12 om 14 uur op het Molenpoortplein, om 16 uur aan Quartier Blue. Daar vertrekt om 17 uur de winterse parade. Info: www.hasselt.be/shoppen

© Scaletta

Kerstsfeer voor iedereen

Een dampende foodtruck, randanimatie voor jong en oud en drie verschillende wandelroutes: de vzw Sipie trakteert iedereen op een zalige winterse activiteit in een magische wintersfeer in Pelt. Er zijn drie routes over het Sneeuwvlokjespad van 1, 2 en 3 kilometer, waarvan ook eentje rolstoeltoegankelijk is, zodat echt iedereen kan deelnemen. Voor kinderen is er ook nog een kleurwedstrijd.

Op 26/12 van 14 tot 17 uur in het Dommelhof, Toekomstlaan 5 in Pelt. Info: www.facebook.com/profile.php?id=100070811943883

© vzw Sipie

Prikkelende geurtocht

Deze kerstvakantie kan je met het hele gezin een geurtocht maken door de permanente tentoonstelling van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Onderweg zijn er speelse opdrachten. Om ze tot een goed einde te brengen, moet je je neus gebruiken. Het is een verrassende manier om de wereld van het verre verleden te leren kennen. Op het einde van de tocht wacht een welriekende beloning.

Tot en met 8/1 tijdens de openingsuren van het Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15 in Tongeren. Info: www.galloromeinsmuseum.be

© Gallo-Romeins Museum

Kerstwandeling rond Alden Biesen

Bilzen doorbreekt de traditie om met Kerstmis een hele dag lang te tafelen. De stad nodigt iedereen uit om tussendoor samen een mooie tocht rond Alden Biezen te maken. Tijdens deze begeleide wandeling kom je te weten hoe de mensen vroeger leefden rond het kasteel. Waren er wolven en everzwijnen in de riddertijd? Hoe werd kerst toen gevierd? Waren er ook al boom- en wijngaarden? Dat en veel meer wordt duidelijk tijdens de kerstwandeling.

Op 25/12 om 14 uur op de parking van het kasteel van Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Info: www.visitbilzen.be/kerstwandeling-2022

© Tom Palmaers

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 24 december

Kerst samenzang

Vorig jaar startte een nieuwe traditie op initiatief van Claudia Nieuwenhuizen. Die wordt dit jaar verder gezet met een kerst-sing-along.

Park Simonshuis, Generaal Dempseylaan 1 in Hamont-Achel

Om 18.30 uur

Basistarief: gratis

Zondag 26 december

Kerstzingen voor het goede doel

Davidsfonds Maaseik organiseert op tweede kerstdag ‘U Zijt Wellekome’, samen gezellig kerstliederen zingen onder begeleiding van een piano en deskundige leiding.

Kruisherenkerk, Bosstraat 27 in Maaseik

Om 15 uur

Basistarief: gratis

Maandag 26 december

Vlaanderen zingt kerst

Samen kerst zingen met de hele familie en met strijkersensemble Michel Pieters, pianist Nicole Teuwen, zangkoor Sint-Cecilia Elen, soliste Marlies Wierbos en dirigent Erik Opdenakker.

Sint-Pieterskerk Elen, Kerkstraat in Dilsen-Stokkem.

Om 15 uur

Basistarief: gratis

CONCERT

Zondag 25 december

Orgelmeditatie

Orgelist Denis Roosen speelt werk van George Frideric Händel, Johannes Brahms, Flor Peeters en Andreas Willscher.

Sint-Martinuskerk, Markt in Tessenderlo.

Van 10 tot 10.45 uur

Basistarief: gratis

Maandag 26 december

Snowman

Musicband Odyssey organiseert samen met jeugdorkest Yessydo, onder leiding van Tim Boonen, een leuke voorstelling voor het hele gezin over Moeke Looi die de dingen vergeet en de kinderen om hulp vraagt.

Cultuurhuis Tessenderlo, Vismarkt z/n in Tessenderlo.

Om 14.30 uur

Basistarief: 10 euro

Maandag 26 december

Kersthappening

Het jeugdorkest onder leiding van Nina Boonen en het minijeugdorkest onder leiding van Toon Van Geyseghem van de Koninklijke Harmonie van Peer verwelkomen je op de jaarlijkse kersthappening.

’t Poorthuis, Zuidervest 2a in Peer.

Van 14.30 tot 18 uur

Basistarief: 8 euro

Maandag 26 december

Kerstconcert

Samen met de nieuwe dirigent Hans Wuestenberg brengt Brassband Haspengouw een concert met heel wat kerstklassiekers.

Sint-Quintiniuskathedraal, Vismarkt in Hasselt.

Van 16 tot 18 uur

Basistarief: gratis

Maandag 26 december

Eindejaarsconcert Pop Picks Classics

Je hoort herkenbare klassieke melodieën en daarna de bekende popsongs waarin ze werden overgenomen. Verschillende muzikanten uit Diepenbeek werken hieraan mee.

GC De Plak, Servaasplein 14 in Diepenbeek.

Basistarief: 14 euro

WANDELEN

Zondag 25 december

Kerstwandeling

Kerstwandeling van Wandel Mee Brueghel langs het water in de natuur langs het Reizigerspad, het Lieveheersbeestjespad, Eekhoornkronkel en door het rustige centrum van Lozen.

De Leemskuil, Hamonterweg 138b in Bocholt.

Van 7 tot 14 uur

Basistarief: 3 euro

Maandag 26 december

Koudeneuzenwandeling

De gids neemt je mee door holle wegen en heuvelachtig landschap met adembenemende vergezichten. Steeds met boeiende verhalen.

Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley 13 in ’s Gravenvoeren.

Om 14 uur

Basistarief: 5 euro

Maandag 26 december

Kerststallentocht

Tocht van 7 kilometer door Pasar Alken van stalletje naar stalletje waar kerstliederen gezonden worden. Halverwege is er glühwein of choco.

GC d’Erckenteel, Parkstraat in Alken.

Om 16 uur

Basistarief: 3,10 euro

Maandag 26 december

Winterwandeling

Een feeërieke winterwandeling in Mettekoven met talloze kaarsjes en lichtjes. Deze wandeling gaat door het mooie verlichte dorpje en de twee holle wegen.

Dorpsplein Den Dries, Schildstraat in Heers.

Van 17.30 tot 21 uur

Basistarief: gratis