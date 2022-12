Bernd Hollerbach voor het bekerduel tegen Club Brugge: “We gaan alles geven om te stunten”

“Ik hoef mijn spelers niet extra te motiveren voor deze wedstrijd”, zo opende Hollerbach vanmiddag zijn persconferentie. “Een wedstrijd in Brugge is altijd speciaal. Op papier konden we geen zwaardere loting treffen. Maar we gaan ons vel duur verkopen en zullen alles geven om voor een stunt te zorgen. We zijn vechters, dat is het DNA van onze groep.”

Hollerbach is een optimist. Voor hem is het glas altijd halfvol. Dat het duel tegen blauw-zwart er uitgerekend vlak na de WK-break komt, kan in de kaart van de Kanaries spelen, meent de Duitser. “Onze voorbereiding was goed. We hebben hard gewerkt om klaar te zijn voor het tweede seizoensdeel. Misschien moeten ze bij Club nog wat zoeken naar het goede ritme na de onderbreking? Wie weet... Ook het feit dat er geen terugwedstrijd is, kan een voordeel zijn. Met een heen-en terugwedstrijd is het moeilijker om voor de verrassing te zorgen tegen een topploeg.”

In doel geeft Hollerbach wellicht het vertrouwen aan tweede doelman Jo Coppens, die ook in de vorige ronde tegen Meux onder de lat stond. Daarnaast kan de STVV-coach geen beroep doen op de geschorste Kaya en de geblesseerden Bauer en Kagawa. “Robert revalideert bij een specialist in Keulen maar hij voelt bijna geen pijn meer aan zijn voet”, duidt Hollerbach. “Ik verwacht hem eind deze week of volgende week terug op training. En Shinji vertoeft nog in Japan. Of hij nog zal terugkeren? Dat weet ik niet. Ik heb hem gezegd dat hij dat pas moet doen als hij volledig genezen is van zijn blessure.”