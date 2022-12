Waarom Bilzense Anita in kerstpak naar chemotherapie in het ZOL trekt

Net zoals haar man Michel Mausen (70) is Anita Jackers uit Bilzen getroffen door kanker. “Hij vecht al tien jaar tegen de ziekte”, zegt Anita. “Ik nog niet zo lang. Ondanks de pijn die hij moet doorstaan, willen we niet neerslachtig zijn. Integendeel, we willen helpen in de strijd tegen kanker door middelen in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Onze buurman organiseert al een tijdje activiteiten met als doel één miljoen euro in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Het is fantastisch wat die mens doet. We helpen hem daar heel graag bij. Onder meer door bedrijfsfeestjes op te vrolijken voor een kleine vergoeding. Dat is wat ik ook deed in de afdeling Oncologie van het ZOL. Het spreekt voor zich dat ze daar niet voor moeten betalen. Ik was er wel van overtuigd dat de mensen er wat vrolijkheid kunnen gebruiken. Daarom besliste ik om mijn kerstpak aan te trekken en zo mijn chemotherapie te volgen.”

© rr

Paashaas

En dat had meer succes dan Anita had durven dromen. “Onvoorstelbaar was het”, gaat Anita verder. “Niet alleen de artsen en het verplegend personeel waren laaiend enthousiast. Ook de andere aanwezige patiënten. Het is ook op sociale media verschenen en ook daar waren de reacties overweldigend. Ik ben van nature positief ingesteld en wil dat ook uitstralen. Dat heeft ook invloed op de gemoedstoestand van andere mensen. En zeker als dat ook nog eens in kerstpak is. Het is meteen ook een therapie voor mezelf. Ik ben gelukkig als ik voor wat vrolijkheid kan zorgen.”

Voor Anita is de chemotherapie bijna achter de rug. “Als die nog tot Pasen zou duren dan ging ik er als Paashaas naartoe”, lacht de Bilzense. “In ieder geval blijven we ons inzetten voor Kom op tegen Kanker. Voor mijn man is dat fysiek moeilijker, maar hij blijft mij hierin steunen. We zijn ook nog op zoek naar sponsors.”

Het ziekenhuispersoneel kon het optreden van Anita meer dan appreciëren. “Anita is altijd opgewekt, strijdvaardig en steeds tot in de puntjes verzorgd”, klinkt het daar.