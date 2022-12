Slaaptraining, da’s niet alleen iets voor baby’s. Ook volwassenen kunnen baat hebben bij een ‘cursus’ om beter in dromenland te raken. Slaappsycholoog Annelies Smolders helpt je in haar nieuwe boek ‘Start to sleep again’ stap voor stap aan een betere nachtrust. “Panikeer niet als je eens paar nachten slecht slaapt.”