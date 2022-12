Voor een kusje van rockband KISS moet je nu best al al reserveren

KISS verlengt hun tournee End of the world zodat er nog een concert in België komt. — © DBA

Theatrale hardrock of emotionele liedjes uit New York. Een nachtclub in het theater of voorstellingen voor de allerkleinsten. Voor deze culturele evenementen kan je beter tijdig reserveren.

CONCERT

Een kus voor de verjaardag

Vijftig jaar geleden stichtten Paul Stanley en Gene Simmons KISS. Die twee zijn nog altijd de stuwende krachten in de band van de beschilderde gezichten. Zelfs wie niet van theatrale hardrock houdt, kan hun grote hit I was made for lovin’ you meezingen. Ze verlengen hun tournee End of the world zodat er nog een concert in België komt. (agr)

KISS, op 13/6, Paleis 12 Brussel. Info: www.palais12.com

© DBA

THEATER

Diepe malaise in zwoele nachtclub

Jaouad Alloul wekt de indruk zijn debuut bij het Toneelhuis niet als een theaterstuk te zien, maar wel als een nachtclubfeest. Met een mix van muziek, dans en woord geven de creaturen van de nacht toe aan hun ware ik. De roaring twenties in volle orgie. Geen ondeugd wordt vergeten, geen roesmiddel onaangeroerd. Dat alles verbergt wel een diepe malaise. (agr)

Venus in libra, Toneelhuis/Jaouad Alloul, op 8/2 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

© RR

FAMILIE

Ouder dan drie niet toegelaten

Naast het gerenommeerde Krokusfestival voor een jong publiek heeft het Hasseltse cultuurcentrum sinds dit jaar ook Kruimeldieven, bestemd voor de allerkleinsten. Zeg maar dat 3+ de maximale leeftijd is. De gezelschappen Daodans en Cie sQueezz (foto) voeren hun nieuwe voorstellingen twee keer op en 4Hoog brengt Rommelpaard. (agr)

Kruimeldieven, op 6 en 7/5, Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

© Moon Saris

THEATER

Laat maar los, Jan

Acteur Jan Van Looveren kennen we als televisiemaker van o.a. Tragger Hippy en FactCheckers. Nu maakt hij voor het eerst een solotheatershow. Wat denken anderen over hem en wat denkt hij over zichzelf? Kan hij zulke gedachten niet beter loslaten? Het wordt een humoristische voorstelling vol herkenbare verhalen en live muziek. (agr)

Loslaten, Jan Van Looveren, op 21/1 De Bogaard Sint-Truiden. Info: www.livecomedy.be/janvanlooveren

© RR

CONCERT

De inspiratie kwam uit NY

Singer-songwriter Suzanne Vega, die je wel kent van Luka, Tom’s diner of Marlene on the wall, is enorm populair in Vlaanderen. Afgelopen zomer speelde ze nog voor volle zalen en nu komt ze al terug voor drie uitvoeringen van een programma met nummers die geïnspireerd zijn door New York. En kijk, twee ervan zijn al uitverkocht. (agr)

An Evening of New York Songs and Stories, Suzanne Vega, op 6/3 De Roma Antwerpen. Info: www.greenhousetalent.be