Anderlecht-coach Brian Riemer wentelt zich voor vuurdoop in underdogrol: “De druk ligt bij Genk”

Brian Riemer staat woensdag in de Croky Cup tegen Racing Genk voor zijn debuut als coach van Anderlecht. De Deen wil winnen, maar hij vraagt ook realisme: “Genk is het sterkste team van België.”

“Het wordt een goeie uitdaging”, opende Brian Riemer zijn persconferentie. “Genk is het sterkste team van België, hun statistieken spreken voor zich. Men verwacht dan ook dat Genk zal winnen, de druk ligt bij hen, maar ik geloof ook dat wij kunnen winnen. Ik ben zelf in elk geval heel opgewonden. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen. Ik wil Anderlecht terugbrengen naar de plek waar het thuishoort, dit is de eerste stap.”

Geen magiër

Riemer zei voorts: “Ik ben geen magiër. Wat we willen introduceren, zal tijd kosten, maar dat betekent niet dat de fans geen hoge verwachtingen mogen hebben. Ik wil ook winnen, alleen mogen we de realiteit niet negeren.”

Ook de situatie van Wesley Hoedt kwam ter sprake. Hij traint weer met de A-kern, “maar er is niks veranderd”, aldus Riemer. Kortom: alle partijen hopen nog steeds dat de Nederlander tijdens de wintermercato een nieuwe club vindt.