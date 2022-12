Ronde van Spanje start in 2023 in Barcelona, heeft Primoz Roglic deelname verklapt?

De Ronde van Spanje, waarvan Remco Evenepoel de titelverdediger is, gaat op 26 augustus 2023 van start vanuit de havensite ‘Port Olimpic’ in Barcelona. Heeft drievoudig winnaar Primoz Roglic verklapt dat hij dit jaar voor de vijfde keer wil starten? De renner van Jumbo-Visma heeft in elk geval een foto gepost vanop de top van El Miserat, een nieuwe beklimming in de editie van 2023.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De selfie die Roglic postte, is genomen op de top van El Miserat, zo schrijft de bekende wielervolger op Twitter Ammattipyöräily. En die moordende klim is opgenomen in de Vuelta van dit jaar. Is dat een indicatie dat drievoudige eindwinnaar Roglic de Vuelta in zijn programma wil opnemen?

Intussen raakte ook bekend dat de Vuelta in Barcelona zal starten. Na een ploegentijdrit van 14,6 kilometer door de straten van de Catalaanse hoofdstad ook het toneel van de finish van de tweede etappe. In de 181,3 kilometer lange etappe zal het peloton de Coll d’Estenalles (cat. 2) beklimmen en strijden om de overwinning op de hellingen van de iconische klim naar Montjuic, waar Philippe Gilbert het verschil maakte in etappe negen in 2012.

Het is pas de tweede keer, na 1962, dat Barcelona de startplaats vormt van de Vuelta.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In september won Remco Evenepoel het eindklassement van de Ronde van Spanje, zijn eerste grote ronde, waarbij hij de Spanjaarden Enric Mas en Juan Ayuso met respectievelijk 2:02 en 4:57 voorbleef. De opvolger van de Belgische renner, die al heeft aangekondigd dat hij aan de volgende Ronde van Italië zal deelnemen, zal op 17 september 2023 in Madrid bekend zijn.

Rit 1 en 2 van de Vuelta 2023