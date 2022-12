Pechvogel Yaremchuk meteen out tot na Nieuwjaar, Hoefkens aast op inhaalrace met Club Brugge: “In de competitie vaak te weinig gebracht”

Een dompertje voor Club Brugge: Roman Yaremchuk en Dedryck Boyata, ook voor het WK al zorgenkinderen, liepen een nieuwe blessure op. Yaremchuk is zelfs out met een scheurtje in de kuit. Ondertussen is Carl Hoefkens blij dat alle WK-gangers wél ongehavend terugkeerden uit Qatar. “We gaan alles in het werk stellen om onze misstappen in de competitie recht te zetten”, zegt hij.

Yaremchuk liep zijn kuitblessure op tijdens de laatste oefenmatch tegen Zulte Waregem vorige week vrijdag. “Heel spijtig voor hem, want Roman was erg gedreven aan het trainen. Hij toonde drive om zich te bewijzen”, aldus Hoefkens. De recordaankoop van Club Brugge kende een ongelukkige start na zijn transfer van 16 miljoen euro en verdween zelfs eventjes uit de kern. De vijf extra weken voorbereiding moesten soelaas brengen. De Club-dokters mikken nu op de uitmatch op Genk, op 8 januari, voor zijn terugkeer.

De blessure van Boyata is minder erg: hij ondervindt wat hinder aan de knie, maar zou sneller terug zijn. Ook over Rits was er nieuws: hij is vanaf 1 januari 2023 opnieuw honderd procent speelklaar en selecteerbaar na zijn knieblessure. De matchen tegen STVV en OHL komen nog net te vroeg. “Verder ben ik blij dat alle WK-gangers met goesting en ongehavend terug zijn”, aldus Hoefkens. “Voor hen was het een ongelofelijke ervaring.”

Inhaalrace in competitie

En die goesting zal nodig zijn: Club Brugge moet in de competitie dertien punten inlopen op leider Genk, terwijl een misstap in de beker op woensdag absoluut geen optie is. STVV moet meteen kanonnenvlees worden. Dat andere topploegen wel op volle sterkte konden trainen – vaak gekoppeld aan een zonnige buitenlandse stage – wil Hoefkens niet als excuus inroepen. “Het is een eer dat zoveel jongens van ons naar het WK in Qatar mochten. Dat was ook niet zomaar om een oefenmatchke te spelen, hé”, aldus Hoefkens. “Ideaal was het natuurlijk niet. Bepaalde principes kan je niet inoefenen wanneer er amper acht of negen potentiële basisspelers op training zijn. Een stage organiseren ging ook niet: daarvoor waren we met te weinig. En ondertussen hechten we ook nog het nodige belang aan het NXT-verhaal.” Tijdens het WK trainden ongeveer tien beloften mee met de A-kern.

Club staat dus voor een nieuwe start. Zonder WK-beslommeringen, maar eentje die ze geenszins mogen missen. Daarvoor morste het voor de break te veel met punten. “We hadden drie doelstellingen tot Nieuwjaar. Overwinteren in Europa en doorgaan in de beker. Dat is vooralsnog gelukt. In de competitie was het de bedoeling om in de race voor de titel te blijven. In bepaalde wedstrijden hebben we daar te weinig gebracht. Ook op basis van het resultaat. Maar we gaan nu alles in het werk stellen om dat recht te zetten. Dan hebben we wel de full commitment nodig van iedereen. Vorig jaar stond Union ook plots twaalf punten voor. En toch is het gelukt.”