Drie doden door ontploffing in Russische pijplijn die gas naar Europa voert, beelden tonen vlammenzee

In een Russische gaspijpleiding, die gas voert naar Oekraïne en vervolgens naar Europa, is een ontploffing gemeld. Dat laat de plaatselijke gouverneur weten, berichten Russische media. Het is nog niet duidelijk of de toevoer van gas getroffen is door de ontploffing.

Tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden ontstond een gasvlam, die intussen werd geblust. Bij het incident zijn drie personeelsleden omgekomen, een vierde raakte gewond.

De ontploffing deed zich voor op het deel van de Urengoy-Pomary-Uzhhorodlijn in de autonome republiek Tsjoevasjië. De pijplijn is een van de oudste gasleidingen van Rusland, over Oekraïne, naar Europa.

De gasstromen via Oekraïne worden door de markt nauwlettend in de gaten gehouden omdat het de laatste route blijft die Russische brandstof naar West-Europa brengt, nu de betrekkingen door de oorlog van het Kremlin in Oekraïne zijn verslechterd.