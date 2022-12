© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

Beringen

Op dinsdag stond traditioneel 'OLVI goes art' op de kalender in het Spectrumcollege Campus Paal. De leerlingen leefden zich uit in allerlei kunstige en creatieve workshops: totebags beschilderen, djembe, werelddans, koru, enz…