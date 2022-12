Niek (15) uit Lommel heeft levensbedreigende ziekte, enkel operatie in Barcelona kan hem redden

Lommel

Enkel een zware en dure operatie in Barcelona kan het leven van de 15-jarige Niek Strijkers uit Lommel redden. Door een erfelijke bindweefselziekte drukken zijn bovenste nekwervels op de hersenstam en ruggenmerg. Zijn ouders Alexander en Cindy Strijkers startten een crowdfunding om de dure ingreep die gepland is in maart te kunnen betalen. “De operatie kost 80.000 euro en wordt niet terugbetaald.”