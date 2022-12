Bruggetje op winterbedding van Berwijn

Moelingen/Voeren

De dorpskern van Moelingen werd in het verleden meermaals getroffen door overstromingen van de Berwijn. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de voorbije jaren in nauw overleg met veel actoren de mogelijkheden onderzocht om Moelingen beter te beschermen tegen overstromingen. Uit dit onderzoek bleek dat een verbreding van de Berwijn door het aanleggen van een ‘winterbed’ de meest geschikte maatregel was en is om Moelingen beter te beschermen tegen wateroverlast. Intussen werden deze werken uitgevoerd. De bestaande voetgangersbrug aan Elzen richting Driesch werd op die plaats niet terug geplaatst na de verbredingswerken. De Berwijn stuwde daar bij hoogwater sterk op door de nauwe doorgang. Intussen werd wel een nieuwe brug tussen de Bijstraat en Elzen aangelegd (zie foto) voor voetgangers en fietsers. Door de waterdoorvoer in de dorpskern van Moelingen te verbeteren, zou de kans op overstromingen moeten dalen.