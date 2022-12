Borgloon primus, Bolderberg kneusje: dit is het kerstrapport van de voetbalclubs in de provinciale reeksen

Het is de tijd van de kerstrapporten en de beste leerling van het Limburgse voetbal is DJ Borgloon. De leider van vierde provinciale B heeft als enige ploeg in de provincie zelfs nog het maximum van de punten en mag dus pronken met een score van 100 procent! Moelingen (4B) heeft de beste defensie, Winterslag de beste aanval. Morgen delen we ons kerstrapport uit in de nationale reeksen, vandaag zijn de provinciale reeksen al aan de beurt.