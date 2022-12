Problemen aan verkeerslichten in Houthalen na twee dagen opgelost

Twee dagen lang heeft het verkeer op de Noord-Zuidverbinding in Houthalen hinder ondervonden door defecte verkeerslichten. De problemen zijn sinds dinsdagmiddag opgelost. Oorzaak was een technisch defect.

De problemen situeerden zich op het kruispunt Ringlaan/Dorpsstraat in Houthalen. Technici waren er twee dagen aan het werk om het defect te herstellen. De gemeente en de politie waren op de hoogte van de problemen. Tijdens de spits was er ook een verkeersregeling door agenten voorzien. De Werkvennootschap - die de werken op de Noord-Zuidverbinding coördineert - laat weten dat er aan de regeling van de verkeerslichten niets is veranderd. mm