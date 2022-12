Child Focus wil met computerspel kinderen wapenen tegen online grooming

Grooming - waarbij volwassenen kinderen benaderen om ze zo te kunnen ontmoeten of om expliciet materiaal te verkrijgen - is een fenomeen in opmars. Terwijl Child Focus in 2019 nog 34 dossiers beheerde, steeg dat in het coronajaar 2020 naar 58 dossiers. In 2021 ging het om 43 dossier.

Groomers vinden hun slachtoffers via internet en sociale media zoals Tik Tok, maar ook meer en meer via onlinegames. “Personen met minder goede bedoelingen hebben hun weg gevonden naar deze ludieke en aantrekkelijke wereld. De meeste kinderen zijn zich niet bewust van de manipulatietechnieken van deze groomers en staan er dan ook niet bij stil als anderen hen aanspreken”, klinkt het bij Child Focus.

De stichting zet daarom zelf de stap naar de virtuele wereld om kinderen te wapenen tegen grooming. Het doet dat via het spel ‘OK Groomer’ op het platform Roblox. Het preventiespel is bedoeld om kinderen van 8 tot 14 jaar te wapenen tegen onlinekinderlokkers. Al spelend leren ze benaderingstechnieken herkennen en krijgen ze raad. Ouders krijgen alvast de boodschap mee om ook interesse te tonen voor de onlinespelletjes die hun kinderen spelen, en ook eens samen te spelen.

Het is voor het eerst dat Child Focus de stap zet naar de virtuele wereld met een online spel.