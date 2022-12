Fastbreak-specialisten van Oostende hebben eitje te pellen met Israëlische landskampioen in Champions League basketbal

De inzet voor Hapoel Holon is groter dan voor Oostende. Een zege van de Israëli aan de Noordzee levert hen de eerste plaats op en dat is goed voor een rechtstreeks ticket voor de Round of Sixteen. Draaischijf bij deze club is point guard Joe Ragland die een perfect 2022 ook met een knappe conclusie wil afronden. Werk op de plank dus voor Keye van der Vuurst en Alex Barcello, de Oostendse spelverdelers. Oostende is zeker van zijn derde plaats. Winst of verlies kan dat niet veranderen.

“Het is zeker niet zomaar een prestigematch voor ons. Wie onze coach kent, weet dat hij elke wedstrijd wil winnen”, benadrukt Simon Buysse. “Dit Europees duel is ook een belangrijke match! Onze tegenstander zal ons voor de opworp geen bloemen schenken omwille van onze zege op Galatasaray en de zekerheid van de play-ins. Dat was inderdaad een bijzondere zege tegen jongens die wellicht vijftien keer meer per jaar verdienen dan ik. De goesting is natuurlijk heel groot op zo’n podium als de Champions League. Wij willen vooral ook nu winnen! In Israël, waar we niet alleen Dusan Djordjevic maar ook Pierre Gillet misten, zijn we ook half bestolen. We speelden 39 minuten met hen mee. Het werd een 88-83-nederlaag nadat we het vierde kwart met een 61-67-zege aanvatten. Op één minuut van het einde was het nog 81-79”, laat Buysse verstaan dat Oostende nog een eitje te pellen heeft met Holon.

Twintigers van Thurman

De Oostendenaars scoren in deze Europese campagne gemiddeld 15,8 punten uit fastbreak-situaties en dat is het hoogste aantal van de 32 deelnemers! Hapoel Holon slikte gemiddeld 15,6 punten uit fastbreak-situaties en dat is op PAOK Saloniki na, ook het hoogste van de competitie. Het is ook uitkijken naar Tre’Shawn Thurman die voor Oostende in drie van de vier jongste Europese matchen minstens twintig punten aantekende. Vijfhonderd studenten en honderd West-Vlaamse cafébazen versterken deze avond het Oostendse supporterslegioen.

Rechtstreeks op televisie

Wat ook het resultaat van zijn thuismatch tegen de Israëlische kampioen Hapoel Holon is, Filou Oostende eindigt als derde in poule C en kwalificeert zich voor de play-ins van januari. Daarin ontmoet het de Bosnische topper Igokea of de Turkse subtopper Bahcesehir. “Het is voor ons eender wie we in de play-ins ontmoeten”, besluit Simon Buysse.

Sport 10 zendt het duel Filou Oostende-Hapoel Holon dinsdagavond vanaf 20 uur rechtstreeks uit op Proximus kanaal 132, Telenet kanaal 218 en TV Vlaanderen kanaal 34.