Politie zet protest vrijdag verder op luchthavens

Na de protesten in het centrum van Brussel op dinsdagochtend, bereiden de politiebonden zich voor op een actie in de luchthavens op vrijdag. Hoe groot de hinder voor passagiers zal zijn, is nog niet duidelijk.

Vakantiegangers die vrijdagvoormiddag al vertrekken naar warmere oorden, kunnen op politieacties stuiten. Op de luchthavens van Zaventem en Charleroi komen de verschillende politievakbonden samen in protest tegen de federale regering.

Hoewel de vakbonden niet oproepen om het werk neer te leggen, sluiten de luchthavens vertragingen niet uit, vooral aan de identiteitscontrole. “De start van de vakantie is sowieso een drukke dag”, klinkt het bij Brussels Airport. “Voorlopig hebben we nog geen informatie, maar zodra we een beter zicht hebben op de acties zullen we onze passagiers op de hoogte brengen.”

“De luchthaven is bij uitstek een plaats waar jaren geleden al beloftes zijn gedaan die niet worden nageleefd”, zegt Joery Dehaes van het ACV. “De politie ligt onder vuur door deze regering.” Vooral de personeelstekorten, de fasering van het loonsakkkoord en de versnelde afbouw van de eindeloopbaanregeling kan voor de vakbonden niet door de beugel. Op dat vlak zou de regering haar woord hebben gebroken.