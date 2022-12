Net geen kerstkindje: Mathias Coppens voor de derde keer vader geworden

Het is dan toch nét niet een kerstkindje geworden: Mathias Coppens (44) en partner Linn Trappeniers hebben afgelopen maandag hun eerste kindje samen verwelkomd. Gust Coppens is naast Marcel en Lowis de derde zoon van de Vlaamse televisiemaker.

De bevalling was op 25 december voorzien, maar het is dan toch geen kerstkindje geworden. Mathias Coppens en Linn Trappeniers hebben op 19 december hun eerste kindje samen op de wereld gezet. “Here I am, Gust Coppens, 19/12/22”, schreef Coppens op Instagram.

“Ik weet al een beetje wat het is. Ik ben al papa, van twee pubers (Marcel (13) en Lowis (12), red.) intussen. Ze gaan waarschijnlijk kwaad op mij zijn als ze lezen dat ik hen zo noem, maar ze kijken heel hard uit naar de komst van de baby. We gaan die met alle liefde meenemen in ons leven”, vertelde Mathias vorige maand nog tijdens een interview.