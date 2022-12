3M stopt tegen eind 2025 met productie van PFAS

Het Amerikaanse chemieconcern 3M wil tegen eind 2025 wereldwijd stoppen met de productie van PFAS, zo kondigt het bedrijf dinsdag aan in een persbericht. De stof zal tegen dan ook niet langer gebruikt worden in producten van 3M.

PFAS is de verzamelnaam voor duizenden zogenaamde “forever chemicals”, quasi onafbreekbare synthetische stoffen waartoe ook PFOS behoort. Dat goedje is al een tijd berucht in Vlaanderen door de vervuiling die bij chemieconcern 3M in Zwijndrecht is ontdekt.

3M schat dat deze beslissing het bedrijf tussen de 1,3 à 2,3 miljard dollar zal kosten, voor belastingen. Dit kwartaal komt er een provisie van naar schatting 1 miljard in de boeken.