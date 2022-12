Burgemeester na klacht voor geluidsoverlast De Warmste Week: “Gevraagd om volume na te kijken”

Het publiek kon het optreden van Bazart zeker smaken. In het aanpalende Jessa Ziekenhuis, was dat niet voor iedereen het geval. — © KH

De burgemeester voegt daar wel aan toe dat zo’n groot, uniek maar toch hartverwarmend initiatief naar Hasselt halen, niet zonder hinder kan gebeuren: “Uiteindelijk doen we het om ons solidair te tonen met mensen in kansarmoede en om de 46 Limburgse armoedeorganisaties te steunen. Met meer dan 100 geregistreerde acties in Hasselt alleen doen we het nu al beter dan alle andere gaststeden.”

Na de eerste avond van De Warmste Week in het Hasseltse Stadspark, vlak naast het Jessa Ziekenhuis, is er een klacht ingediend bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. Het verplegende personeel deelde oordopjes uit aan patiënten, maar slaap zat er voor veel van hen ook dan niet in.