Op 7 en 8 januari staat Marie Verhulst in het Hasseltse Trixxo Theater voor in totaal zes Samson-shows. — © Inge Kinnet

Wie dacht dat Gert Verhulst voor eeuwig en altijd de nummer 1 zou blijven voor Samson, think again, want dochter Marie (27) is on a mission en verbindt haar hele bestaansreden aan de pratende bearded collie. “Ik wil langer het baasje van Samson zijn dan mijn vader ooit geweest is.”