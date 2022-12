Whitney Houston-biopic is er een voor de echte fans, maar kan de film ook hen verrassen?

Naomi Ackie als Whitney Houston in de biopic ‘I Wanna Dance with Somebody’. — © Sony

Elf jaar na de dood van Whitney Houston heeft Hollywood een biopic voor de bioscopen klaargestoomd. De fans zullen tevreden zijn met ‘I Wanna Dance with Somebody’, want de echte Whitney zingt.

Maar van een vernieuwende film is geen sprake. I Wanna Dance with Somebody volgt Whitney van haar eerste zangles tot een kwartier voor haar verdrinkingsdood. Je krijgt de indruk dat cineaste Kasi Lemmons te rade ging bij Wikipedia. Veel verrassende dingen over Whitney komen we dus niet te weten. Behalve misschien dat ze biseksueel was en door sommigen gehaat werd omdat ze ‘blanke’ muziek maakte. Dat ze het slachtoffer werd van een idiote junkie-echtgenoot en een vader die haar fortuin opsoupeerde, was al lang geweten. Dat overdreven respect heeft te maken hebben met Clive Davis, de platenbaas van Whitney die ook deze biopic lanceerde.

LEES OOK. Blijf luisteren naar Little Simz en je gaat wéér op de knieën voor haar muziek

Hoofdactrice Naomi Ackie is best wel overtuigend, maar wanneer ze de grote nummers van Whitney zingt, hoor je de echte Whitney. Ackie heeft zich vooral toegelegd op lipsynchronisatie. Mogelijk horen de fans liever hun idool zingen dan een actrice. Bovendien valt Houston niet te imiteren. Toch kan het interessanter. In Respect bijvoorbeeld bracht Jennifer Hudson knappe versies van Aretha Franklin-hits. (cc)

‘I Wanna Dance with Somebody’ speelt vanaf nu in de bioscopen