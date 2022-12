Nieuwe kindergemeenteraad in Wellen legt de eed af

Wellen

De nieuwe kindergemeenteraad werd zopas geïnstalleerd na verkiezingen in de drie Wellense basisscholen. De raad vertegenwoordigt alle Wellense kinderen en krijgt een ambtstermijn van twee schooljaren. Ze vergaderen over verkeer, welzijn, sport en jeugd. Daarnaast helpen zij mee bij gemeentelijk activiteiten zoals de opening van de kermis, de paaseierenzoektocht, de 11-novemberviering en het sinterklaasfeest. De eedaflegging gebeurde plechtig in aanwezigheid van de burgemeester en de schepen van Jeugd. “Ik zweer getrouwheid aan de kinderbevolking van Wellen en beloof hen mijn beste beentje voor te zetten”, zo beloofden de kinderraadsleden. Burgemeester en schepen wensten daarop een dikke proficiat aan Nadia, Youssra, Giel, Roxan, Kobe, Viktor, Leon, Lene en Rozanne. “Onze eerste vergadering in het gemeentehuis gaat al door in januari”, reageerden de kinderen enthousiast. (rudc)