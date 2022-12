Solidaire kerst in M2 in Eisden met 1.000 postkaarten

MAASMECHELEN

Afgelopen weekend werd in Shopping M2 in Eisden een actie georganiseerd onder de titel Solidaire Kerst. “Wij beseffen dat sommigen Kerstmis in grote eenzaamheid of niet in hun vertrouwde omgeving kunnen vieren”, zegt Catia Spagnoletti, manager van de M2. Alle bezoekers kregen de kans om hun kerstwensen neer te pennen op een unieke M2-postkaart. Deze kaart krijgt een bijzondere bestemming in de lokale woonzorg- en verzorgingscentra in Maasmechelen en Dilsen-Stokkem. “De actie kende een groot succes. Ons doel was 850 kaarten, we bereikten de kaap van de 1.000”, weet Catia.

De bezoekers konden ook hun kerstcadeaus laten inpakken bij de kerstchalets en een vrije gift doen. Het geld zal later geschonken worden aan een lokaal goed doel. jth