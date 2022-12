Leerlingen Triangel uit Maasmechelen gaan met 1.300 euro naar De Warmste Week

MAASMECHELEN

Leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool De Triangel uit Maasmechelen hebben de afgelopen weken kerstkaarten gemaakt en verkocht voor De Warmste Week. “Het was best gezellig om ze samen te maken en te verkopen. We zijn creatief bezig en leren ook hoe het is om iets te verkopen’, aldus Giulia.

De leerlingen maakten de afgelopen vijf weken de kerstkaarten in de klas en verkochten ze wekelijks op de zaterdagmarkt in Eisden-Dorp of in Shoppingcenter M2. De teller staat momenteel op 1.300 euro. De juffen Dimitra, Lien en Kathleen zijn fier op hun kids. “Wij moeten enkel materialen aanslepen om de kerstkaarten te maken en toekijken hoe onze leerlingen deze actie een warm hart toedragen”, zeggen de juffen. Vrijdag neemt het hele zesde jaar de lijnbus naar Hasselt om daar de opbrengst in het actiedorp te overhandigen. jth