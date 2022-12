Ondanks die frou nog geen haar veranderd: snoept ‘Emily in Paris’ van Britse scone of Franse macaron?

Wie genoot van de eerste twee delen van ‘Emily in Paris’, zal opnieuw graag vertoeven in de Franse hoofdstad zoals we die kennen vanop postkaarten. — © Netflix

Een frou knippen. Het is een stap die je niet zomaar zet - en nooit zelf hoort te doen. Emily zet wel de schaar in haar lokken. Bij een nieuw seizoen van ‘Emily in Paris’ hoort immers een nieuwe look. Los daarvan is de Netflix-reeks geen haar veranderd. Wie genoot van de eerste twee delen, zal opnieuw graag vertoeven in de Franse hoofdstad zoals we die kennen vanop postkaarten.

Je choisis, tu choisis, elle choisit, nous choisissons, vous choisissez, elles choisissent. Het werkwoord choisir vervoegen, kan Emily (Lily Collins) dankzij haar Franse les al. Maar echt keuzes maken, blijkt een heel stuk plus difficile. Ze krijgt er nochtans genoeg voorgeschoteld in het derde seizoen van Emily in Paris. Zo moet ze kiezen tussen twee jobs, bazen en woonplaatsen. Blijft ze trouw aan haar oude werkgever die haar alle mogelijke kansen gegeven heeft, maar waarvoor ze moet terugkeren naar Chicago? Of stapt ze over naar een nieuw team? Een sprong in het onbekende, maar wel eentje die haar toestaat om in Parijs te blijven. Een stad die er, zelfs als je een slechte dag hebt, geweldig blijft uitzien en waar ze zich steeds meer thuis begint te voelen.

Als Emily haar werkgever trouw blijft, betekent dat terugkeren naar Chicago. — © Stéphanie Branchu/Netflix

En bovendien de hoofdstad van de liefde. Want ook op dat vlak staat de brunette nog voor een dilemma. Aan haar Franse les hield Emily vorig seizoen niet veel extra woordenschat over, maar wel een nieuwe lover. Ze viel er voor de charmes en het Britse accent van Alfie (Lucien Laviscount), die dankzij haar niet enkel verliefd werd op de lichtstad, maar ook op de Amerikaanse die hem er wegwijs maakte. Dan is er ook nog Gabriel (Lucas Bravo), Emily’s knappe buurman die al vanaf dag één een plekje wist te versieren in haar hart - en dat van veel vrouwelijke fans van de serie. De chef-kok woont intussen samen met zijn vriendin Camille, maar de deur van zijn appartement lijkt nog altijd op een kiertje te staan voor zijn buurvrouw. Emily weet dus wat te doen: choisir. Gaat ze voor een Britse scone of kan ze toch niet van de Franse macarons blijven?

Alfie (links) of Gabriel (rechts): wie verovert het hart van Emily? — © Stéphanie Branchu/Netflix

Eiffeltoren

Van keuzestress bij het shoppen lijkt ze alvast geen last te hebben. De marketingassistente blijkt ook dit seizoen weer over een heel ander budget voor jurken, handtassen en schoenen te beschikken dan wij. Haar pull van het Antwerpse merk Essentiel, die al eerder in de trailer opdook, blijkt overal uitverkocht. En we betwijfelen dat we moeten hopen dat een van haar andere kledingstukken op ons ligt te wachten onder de kerstboom. De kleedster mocht gaan neuzen in de kasten van designers als Stella McCartney en Louis Vuitton voor de 43 outfits van Lily Collins. Wij houden het dan wel op wegdromen bij de kleurrijke ensembles vanonder ons merkloos fleece dekentje. Ondertussen leggen we nog wat centjes aan de kant om de gasrekening op het einde van de maand te betalen.

LEES OOK. Emily Cooper kiest voor Belgisch modemerk Essentiel in ‘Emily in Paris’

Een sjaaltje van Christian Lacroix, een topje van Stella McCartney, een short van Louis Vuitton en een handtas van Gucci. Het is allemaal terug te vinden in de kleerkast van Emily. — © Marie Etchegoyen/Netflix

En ook het gratis tripje naar Parijs nemen we er graag bij. Of toch het Parijs zoals we het kennen vanop de postkaarten, met de Eiffeltoren die achter elke hoek van de straat op ons lijkt te wachten. We krijgen er dit seizoen trouwens nog enkele uitstapjes naar de champagnestreek en Provence bovenop.

De Eiffeltoren al vanuit elke hoek op de grond in beeld gebracht? Dan verhuizen we toch gewoon naar de top. — © Courtesy of Netflix

Zal Emily in Paris met dit derde deel prijzen winnen voor beste serie en acteerprestaties? Non. Hebben we de tien afleveringen er toch weer in één kijksessie doorgejaagd? Oui. Meer hoeft dat voor ons niet te zijn op een koude winteravond. Hoewel, doe er nog maar wat macarons bij, s’il vous plaît. Wij hebben onze keuze al lang gemaakt.

‘Emily in Paris’, seizoen 3 is vanaf nu te bekijken op Netflix