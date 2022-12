Kinderen van De Talentuin in Lummen schenken speelgoed aan kansarmen

Lummen

Alle 150 kleuters en leerlingen van Daltonschool De Talentuin stapten vrijdagmiddag naar het administratief centrum. “Er is jammer genoeg veel kansarmoede in Lummen en als Daltonschool willen we graag ons steentje bijdragen”, zegt directeur Cindy Willems. “We hebben een warme actie op poten gezet en voor Lummense kinderen uit kansarme gezinnen werd speelgoed ingezameld. Speelgoed dat in goede staat was en toch niet meer gebruikt werd, brachten onze leerlingen meer naar school en ze pakten het zelf in. Al die cadeautjes hebben we onder de kerstboom van het administratief centrum gelegd. Kinderburgemeester Noah Cardinaels en nog twee kinderen gaven een mooie, spontane speech om iedereen te bedanken. Via schepen van Welzijn Heidi Lamotte worden nu al die pakjes aan de gezinnen bezorgd.” klu