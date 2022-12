GEMEENTERAAD. Dan toch geen marathonvergadering in Lanaken

Lanaken

Begroting 2023: Wat zich aanvankelijk aankondigde als een marathonvergadering - gezien de volle agenda en de geplande pauze - bleek achteraf een gemoedelijk onderonsje waarbij de dagorde op een drafje werd afgehandeld en de oppositie als het ware in een vredige kerstsfeer vertoefde zonder noemenswaardige opmerkingen. Het ontlokte burgemeester Marino Keulen op zeker ogenblik zelfs de stoute gedachte dat iedereen het blijkbaar eens was met het door de Open Vld en Vooruit/Groen gevoerde beleid. Marino Keulen: “De aanpassing van ons meerjarenplan - de begroting 2023 - was geen ‘walk in the park’. Integendeel: het was een erg moeilijke oefening, maar ze werd tot een goed einde gebracht. We zitten in een crisistijd en vechten net als andere besturen met het inflatiespook. Belangrijke stijging van de uitgaven noteren we bij de lonen, de energiekosten, de kosten voor infrastructuur- en bouwmaterialen... en toch houden we de belastingen voor onze inwoners en bedrijven op een benijdenswaardig laag peil. Meer zelfs: met een aantal sociaal-maatschappelijke projecten komen we de gezinnen tegemoet, onder meer met de vermindering van de AGB-belasting. Anderzijds staan toch een aantal belangrijke investeringen op de rails: de verbetering van de Houterstraat, het nieuwe recyclagepark, de fietssnelweg, energiemaatregelen in de gemeentelijke gebouwen, het project rond de oude sporthal in Veldwezelt, en dat alles met een positief financieel resultaat. We hebben een reserve ingebouwd en dat maakt dat we een gezonde gemeente zijn die in staat is om zonder fusieservice en investeringen te bieden aan de inwoners.”

Vera Jans (cd&v) vroeg meer uitleg over de energiemaatregelen in de gebouwen en hekelde nogmaals de invoering van de trajectcontroles die zal zorgen voor extra geld in de gemeentekas. De burgemeester counterde dit laatste door te stellen dat de trajectcontroles geen financieel project zijn, maar een verkeersveiligheidsproject. “Ik hoop dat ze niks opleveren, dan hebben we ons doel bereikt”, besloot hij. De aangepaste meerjarenplanning werd uiteindelijk meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

Politiezone: De gemeentelijke dotatie aan de politiezone LaMa bedraagt volgend jaar ruim 3 miljoen. Een lichte stijging t.o.v. 2022, te wijten aan de gekende stijgende uitgaven van energie en salarissen. “De zone telt momenteel 132 geüniformeerden en dat is veel te weinig”, aldus Keulen. “De job van politieagent is momenteel een knelpuntberoep. Ondanks alle versoepelde aanwervingsvoorwaarden en loopbaanmogelijkheden is er een grote nood aan nieuwe krachten.”

Toerisme: De raad verklaarde zich akkoord met het toekennen van meerdere investeringstoelagen aan de vzw Toerisme: energiemaatregelen aan het kantoorgebouw voor 3.300 euro, kwaliteitsverbetering van het vakantiehuis voor bijna 9.000 euro, 300.000 voor de aanleg en inrichting van het Voedselbos en 43.000 voor de afbraak van de oude voetbalinfrastructuur op Pietersheim.