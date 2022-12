Kortessem

Op initiatief van Vliermaal Events werd Vliermaal omgetoverd tot een prachtig kerstdorp. Donald, Michael en Lennert reden uit met de tractor om maar liefst 200 dennen te verdelen vol met lampjes. Zo werden de Leopold 3-straat en de Kersendaelstraat mooi versierd. Onlangs namen meer dan 600 kerstliefhebbers deel aan de georganiseerde avondwandeling. De deelnemers waren naar Vliermaal afgezakt uit onder meer Zutendaal, Tongeren en Beringen. Over een afstand van 5.4 km wandelden zij voorbij kerststalletjes waar gezorgd was voor een hapje en een drankje. Einde van de wandeling was het voetbalplein waar Michael Roeben klaar stond om de wandelaars met zijn huifkar terug naar het vertrekpunt te brengen. (rapo)