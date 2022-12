GEMEENTERAAD. Raadsleden buigen zich over budget en financieel meerjarenplan tot 2025

Eentje vindt dinsdagavond plaats, waarbij de raadsleden zich buigen over het budget en het financieel meerjarenplan tot 2025. Raadslid Gaby Colebunders wil dan ook een stand van zaken over de toekomstplannen rond de mijnterril van Winterslag en wil meer weten over het afschakelplan in Genk.

Woensdagavond is de tweede gemeenteraadszitting. Dan worden de overige agendapunten behandeld. De raadsleden zullen het onder meer hebben over het beëindigen van de huurovereenkomst met Bregel Sport en het initiatief om sportaanbod voor de leden te kunnen blijven garanderen. Nog ligt er dan de subsidie voor het verfraaien van handelszaken ter discussie op tafel.