Wout van Aert en co. presenteren nieuw shirt van Jumbo-Visma met subtiele nieuwigheden

Team Jumbo-Visma heeft zijn nieuwe shirt voor komend seizoen voorgesteld. Aan het algemene ontwerp is weinig veranderd, maar er zijn wel enkele subtiele nieuwigheden. Het logo vooraan wordt omgeven door twee strepen in de kleuren blauw, groen, wit, geel en zwart. Die verwijzen naar de kleuren die het team heeft gehad sinds de oprichting tien jaar geleden, toen onder de naam Blanco Pro Cycling.

Team Jumbo-Visma heeft met de campagne “Roots to Rise” het nieuwe shirt voor 2023 gelanceerd. Het tenue bevat verwijzingen naar de historie van de wielerploeg Blanco Pro Cycling, dat tien jaar geleden werd opgericht.

Aan de voorkant zien we twee strepen in de kleuren blauw, groen, wit, geel en zwart en op de achterkant is er een badge die de geschiedenis van de Nederlandse ploeg eert met Blanco, Belkin, Team LottoNL-Jumbo en nu dus Team Jumbo-Visma.

Het kenmerkende geel blijft de boventoon voeren in de nieuwe outfit. Op de borst prijken de sponsors Jumbo, Visma, Hema, AGU en Skoda. Gorillas is opnieuw terug te vinden op de mouwen, terwijl Loyalty een plaats heeft op de rug. Nieuw zijn partners BetCity, SRAM en Lease a Bike.

Bij het mannenteam is ook het beeldmerk van het beste wielerteam van 2022 op het shirt te vinden. Op het vrouwentenue neemt Elfi de plaats in van BetCity. Ook dit jaar staat het persoonlijke nummer en de naam van alle profrenners en -rensters weer op de achterkant.

“Met dit shirt brengen we een eerbetoon aan wat we de afgelopen tien jaar samen hebben bereikt en het is een startpunt voor een verdere groei in de komende tien jaar”, vertelt algemeen directeur Richard Plugge. “We zijn vanaf een nulpunt begonnen en hebben het team opgebouwd tot de ploeg die we nu zijn, met de overwinning van de Tour de France van afgelopen zomer als absoluut hoogtepunt. Met dit shirt brengen we een ode aan onze historie, maar kijken we tegelijkertijd vooral ook weer vooruit naar de toekomst.”