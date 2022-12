Hond checkt elke avond kamer van jongetje om zeker te zijn dat hij slaapt: “Het schattigste ooit”

“Een echte engelbewaarder”, zo noemt baasje Justin zijn trouwe viervoeter Chevy. De Amerikaan heeft namelijk ontdekt dat Chevy elke nacht, zonder uitzondering, gaat kijken bij zijn zoontje om zeker te zijn dat hij slaapt. “De hond passeerde ’s avonds altijd aan onze kamerdeur, maar we wisten eigenlijk niet waarom”, vertelt hij. “Maar toen we eens keken op de babyfoon die in onze zoon Wyatts kamer hangt, snapten we al snel wat er gaande was.”