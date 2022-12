Koen Vanmechelen en co eren 100-jarige kunstenaar Octave Landuyt met expo in Heusden-Zolder

Octave Landuyt (Gent, 1922) is niet in één vakje te vatten. Hij schildert, ontwerpt juwelen, maakt keramiek en beelden, maar creëerde ook ontwerpen voor stoffen, toneeldecors en kostuums. Hij gaf zijn kennis door als docent (Jan Hoet was een leerling van hem) en ligt aan de basis van het vak Plastische Opvoeding in Belgische scholen.

Lut Maris van galerie De Mijlpaal samen met Octave Landuyt op een eerdere expo in Zolder. — © Roland Minnaert

Werk van Landuyt was al eerder te zien in de Zolderse galerie en dat is ook nu het geval, onder anderen met een selectie schilderijen en juwelen. Lut Maris van De Mijlpaal vroeg ook aan enkele ex-studenten van Landuyt - zoals Camiel Van Breedam en Hubert Minnebo - om hun werk toe te voegen aan de tentoonstelling. “Daarnaast tonen we ook werk van juweelontwerpster en kunstenaar Lore Langendries en Koen Vanmechelen, omdat zij - net als Landuyt - vernieuwende bruggenbouwers zijn op artistiek vlak.”

Expo Panta Rhei - 100 jaar Octave Landuyt. Nog t.e.m. 12/1 in galerie De Mijlpaal, Brugstraat 45 in Heusden-Zolder. Info: www.demijlpaal.com