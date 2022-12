Goedele Liekens (59) heeft nieuwe liefde, maar houdt zijn naam geheim

Begin juli 2021 kreeg Liekens het goede nieuws te horen dat ze genezen was. De huidkanker was uit haar lijf. Dat maakte tijd en ruimte om de draad van het gewone leven weer op te pikken. De liefde toelaten was er daar een van, want het tv-gezicht heeft intussen een nieuwe man aan haar zijde.

De naam van haar nieuwe liefde houdt ze liever geheim. In haar column in Nina vraagt ze zichzelf af hoe dat komt. “Ben ik een stasher?” Wat zoveel wil zeggen als je relatie verborgen houden voor de buitenwereld, om uiteenlopende redenen. Waar het bij Liekens om draait is het beschermen van de prille relatie, klinkt het in Dag Allemaal. Door zijn identiteit niet te onthullen, blijft de man nog wat buiten de schijnwerpers. En kan hij wennen aan wat mogelijk een relatie zal zijn die door velen gevolgd wordt.