Hoe Tanja Dexters bedrog van ex ontdekte: “Hij had zijn computer laten aanstaan”

Haar zaak ging failliet, ze liet zich opnemen in een psychiatrische instelling en ze raakte verwikkeld in een zaak rond drugshandel. Dat het de afgelopen jaren niet bepaald makkelijk liep bij Dexters, is een understatement. Nu gaat het wél goed met de voormalige Miss België. Dat vertelt ze in Humo, waar ze ook terugblikt op de donkere dagen. “Het is veel geweest, de voorbije jaren, te beginnen met mijn scheiding in 2016”, zegt ze. Enkel jaren daarvoor had ze ontdekt dat haar echtgenoot (zakenman Miguel Dheedene, red) de liefde elders vond. “Ik kwam terug van Expeditie Robinson, en het stond op de cover van Dag Allemaal. Ik was bereid het hem te vergeven, maar hij ontkende alles”, zegt ze. Pas vijf jaar later ontdekte ze de waarheid. “Hij had zijn computer laten aanstaan en zijn inbox zat vol berichten van datzelfde meisje.”

Na de scheiding volgden moeilijke jaren voor Dexters, maar die zijn nu voorbij. “Ik ben ook volledig gestopt met drinken. Ik heb mijn focus terug. Het was een detox voor mijn lichaam en in zekere zin ook voor mijn leven.”

Op 27 december is Tanja Dexters te zien in Fear Factor, om 21 uur op Play4.