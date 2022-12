Met ‘Sometimes I Might Be Introvert’ maakte Little Simz in 2022 de plaat van het jaar. Hoe de dubbelaar indruk blijft maken, bleek enkele weken geleden nog, toen de Londense rapster met de gewichtige Mercury Prize de concurrentie achter zich liet. Maar Simz kijkt liever vooruit, met de plotse release van haar nieuwe album ‘No Thank You’.