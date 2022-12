Paradepaardje van Duits leger laat het meteen afweten: alle 18 Puma’s vallen uit bij eerste oefening

Het Duitse ministerie van Defensie neemt de pantservoertuigen van het Duitse leger onder de loep, nadat het Duitse blad Der Spiegel dit weekend had gemeld dat een deel van deze Puma’s met technische problemen kampt.

Volgens Der Spiegel gebruikte het leger de afgelopen twee weken achttien van de geavanceerde infanterievoertuigen voor een oefening. Maar tijdens schietoefeningen ontstonden problemen, vooral met de elektronica. In de laatste dagen van de oefening zou geen enkele van de achttien ingezette Puma’s meer operationeel zijn geweest.

De Puma’s moesten nochtans het paradepaardje worden van de landmacht en verschillende buurlanden toonden al interesse.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Berlijn spreekt van een zware tegenvaller, temeer omdat de Puma-gevechtsvoertuigen vanaf volgend voorjaar zouden worden gereserveerd voor de flitsmacht van de NAVO, de zogeheten Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

De problemen met de Puma’s zijn exemplarisch voor de schijnbaar onoverkomelijke materiële en organisatorische problemen bij de Duitse strijdkrachten, zeggen defensiespecialisten.

Crisisberaad

Of de 100 miljard euro die geïnvesteerd worden in defensie de oplossing brengen, betwijfelen velen.

“Aan alles is tekort, van nachtkijkers tot wintersokken tot munitie tot persoonlijk beschermingsmaterieel.” Wat wel voorradig is, zeggen militairen, duurt dankzij de notoire militaire bureaucratie een eeuwigheid om in handen te krijgen.

Na crisisberaad maandag besloot de Duitse regering voorlopig af te zien van de voorgenomen aankoop van nieuwe Puma’s. De 350 stuks die al besteld zijn, moeten eerst volledig in orde en betrouwbaar zijn, klinkt het.