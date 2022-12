Onze boekentips: museum voor een overleden hondje of een vrouwelijke Scrooge

Het verbrande kind

Stig Dagerman

Heruitgave van Dagermans meesterwerk uit 1948 over liefde en rouw in een arbeidersmilieu in Stockholm. Dagerman geldt als een van de beste naoorlogse schrijvers van Zweden. Op 31-jarige leeftijd stapte hij uit het leven.

Koppernik, 256 blz., 23,50 euro

Het schot dat niemand raakte

Richard Osman

In De moordclub (op donderdag) gingen vier speurneuzen op leeftijd vanuit hun rusthuis op zoek naar de moordenaar van een vastgoedontwikkelaar. Dit keer worden ze door een plaatselijke televisieberoemdheid ingeschakeld om twee cold cases uit te spitten.

Cargo, 431 blz., 22,99 euro

A Christmas Carol

José-Luis Munuera

Londen, 1843. Iedereen maakt zich op om Kerstmis te vieren, behalve de gierige en egoïstische Scrooge. Graphic novel die de klassieker van Charles Dickens hervertelt, met een glansrol voor een vrouwelijke Scrooge.

Standaard Uitgeverij, 80 blz., 19,99 euro

Een museum om nooit te vergeten

Coco en June

Nieuw prentenboek van de Hasseltse auteurs Barbara Soenen en Karen Leten. Het hondje Tommy van prinses Flo is dood en dus vraagt de koning aan alle kunstenaars van het land om een kunstwerk te maken ter ere van Tommy.

Davidsfonds, 48 blz., 19,99 euro

Vertroostingen

Dirk De Wachter

Nu psychiater Dirk De Wachter de diagnose kanker gekregen heeft, gaat hij meer dan ooit op zoek naar vertroosting. Hij vindt die troost in kunst, in natuur, in schoonheid, in gedachten en rituelen, maar vooral: in de ander.

Lannoo Campus, 240 blz., 24,99 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden