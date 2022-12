GEMEENTERAAD. Kortessem wil met Hasselt praten over fusie

Kortessem

Fusies: Burgemeester Tom Thijsen (CD&V) heeft een overzicht gegeven van het traject dat tot nu is afgelegd in verband met het fusiedossier. Hugo Philtjens (Open Vld) drong aan op onderhandelingen met Tongeren. “Deze zijn gebeurd,” aldus schepen Alexander Wouters (CD&V). Philtjens vroeg voor het oprichten van een onderhandelingscomité. Dullers (N-VA) drong aan op een fusie met Hasselt. Kleine gemeenten gaan op termijn toch allemaal verdwijnen volgens hem. Ellen Houbrechts (Vooruit) voelde zich als partij buitengesloten bij de onderhandelingen. Na de stemming werd gekozen om de onderhandelingen te starten bij Hasselt, al dan niet met districten.

Huishoudelijk reglement: Het huishoudelijk reglement van de voor- en naschoolse en buitenschoolse kinderopvang ‘het Klokhuisje’ werd aangepast aan de dagelijkse werking. Naast een aantal inhoudelijke wijzigingen werd ook de tekst aangepast naar leesbaarheid en inhoudelijke logica. In plaats van twee verschillende reglementen, één voor de voor- en naschoolse opvang en één voor de buitenschoolse opvang, hebben we alles samengevoegd in één reglement. De belangrijkste wijziging zijn de prijzen. Gezien de indexeringen van het afgelopen jaar dienen ook de prijzen van de opvang aangepast te worden. Zo gaat de prijs per begonnen half uur voor- en naschoolse opvang van 0.81 naar 0.85 euro.

(rapo)