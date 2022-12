Kim Van Oncen vierde reeds afgelopen oktober Kerstmis. Of deed tenminste alsof. Want toen filmde ze met de cast van Dertigers een kerstspecial in Lapland, die dinsdag te zien is op Eén. “We filmden er een dikke week en op de laatste avond hebben we een kerstfeest georganiseerd. Inclusief cadeautjes. Op dat vlak zijn we all the way gegaan”, zegt ze.