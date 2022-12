Nieuwe politie-actie in Brussel: “Verkeershinder te verwachten in het centrum”

Volgens Carlo Medo, nationaal voorzitter van NSPV, nemen zowat 300 tot 400 politiemensen deel aan de betoging in Brussel. “We laten ons vandaag opnieuw horen, wat we ook de komende dagen en weken zullen doen”, aldus Medo. De actie begon om 7 uur en zal volgens de vakbondsman duren tot een stuk in de voormiddag.

“Er valt verkeershinder te verwachten vanaf 7 uur ‘s morgens”, laat de politie weten in een tweet. Tijdens de ochtendspits vermijd je dan ook best de zones rond het betogingsparcours. Bij het stadscentrum, het Centraal-Station, de Wetstraat, het kruispunt Kunst-Wet en de Kleine Ring (R20) kan het erg druk worden.

Ook eind november trokken ze politieagenten al eens massaal de straat op om het geweld tegen de politie aan de kaak te stellen en te vragen om het loonakkoord uit te voeren zoals initieel aangekondigd. “Het enige wat we graag zouden willen, is om aan tafel te gaan zitten en het probleem op te lossen”, zegt Medo. “Eigenlijk worden de politiemensen met een kluitje in het riet gestuurd.”