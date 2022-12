Eva Kaili legt gedeeltelijke bekentenissen af in Qatargate, Panzeri wijst naar Tarabella

Het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement ten voordele van Qatar en Marokko maakt vorderingen. Na de bekentenissen van haar man Francesco Giorgi heeft de Griekse politica Eva Kaili nu ook zelf een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Op 9 december werd ze opgepakt wegens vermeende corruptie. Dezelfde dag werd Kaili’s vader op heterdaad betrapt terwijl hij zich met een koffer vol geld in het Sofitel in Etterbeek verschanste.

Volgens informatie van Le Soir en La Reppublica heeft Kaili nu zelf toegegeven dat ze het geld aan haar vader had gegeven om het te verbergen. Al gaat het niet om een volledige bekentenis. “De beschuldigde verklaart dat ze via het verleden wist van de activiteiten van haar man met de heer Panzeri, en dat koffers met cash geld door haar flat passeerden”, valt te lezen in het arrestatiebevel van onderzoeksrechter Claise. Kaili’s advocaat beweerde vorige week nog dat zijn cliënte “niets afwist van het geld”.

Telefoontaps

De genoemde Pier Antonio Panzeri wordt gezien als spilfiguur in de hele corruptiezaak. Volgens het arrestatiebevel heeft Kaili nog geprobeerd hem te waarschuwen nadat ze weet had gekregen van de arrestatie van haar man. Maar daarvoor kwam ze vermoedelijk te laat. Tijdens een huiszoeking in de Brusselse flat van het voormalige Italiaanse Europarlementslid werd naar verluidt zo’n 600.000 euro aan cash aangetroffen.

Pier Antonio Panzeri . — © Getty Images

Panzeri werd gearresteerd, net als zijn vrouw en dochter in Italië. Die laatste twee worden ervan verdacht betrokken te zijn bij het schandaal. Le Soir en La Reppublica konden enkele documenten over telefoontaps bekijken die daar een zicht op lijken te geven. Zo nam Panzeri op 4 juni contact op met zijn vrouw en dochter die in Marokko op reis waren.

“Alles is goed gegaan, we zijn behandeld als vips, we gingen op de koffie bij Atmoun thuis (een Marokkaanse diplomaat die in het dossier wordt genoemd, nvdr)”, sprak mevrouw Colleoni tegen haar echtgenoot. “Heb je de dozen gezien?’, vroeg Panzeri. “Ja, dat heb ik! Want daarna gooide hij wat producten in de tassen voordat hij wegging! Hihihi!”

Volgens de inlichtendienst ging het om een reis om vergoedingen op te halen in ruil voor het lobbywerk dat Panzeri zou verricht hebben ten voordele van Marokko. Ook enkele andere telefoontaps doen betrokkenheid van moeder en dochter vermoeden. Een Italiaanse rechtbank oordeelde gisteren dat Maria Colleoni, de echtgenote van Panzeri, aan ons land mag worden uitgeleverd. Een eventuele straf zal ze wel in Italië moeten uitzitten.

Geschenken uit Qatar

In een poging om zich te verdedigen heeft Panzeri nu ook beschuldigingen geuit tegen het Belgische parlementslid Marc Tarabella. “Panzeri beschuldigde Europarlementslid Marc Tarabella als de begunstigde van “geschenken” uit Qatar”, schreef de onderzoeksrechter in het arrestatiebevel.

De advocaat van Tarabella ontkent met klem. “De heer Tarabella heeft van niemand geschenken ontvangen”, reageert Maxim Töller bij Knack. “En hij werd niet beïnvloed om beslissingen te nemen of standpunten te bepalen.”