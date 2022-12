Huisbaas schakelt bouwfirma in om Roemeense bouwvakkers uit woning te zetten

Nadat Fluvius donderdag de nutsvoorzieningen had afgesloten en de groep noodgedwongen een weekend in de koude doorbracht, kwam hun vermeende opdrachtgever en tevens de huurder van het appartement hen er maandagochtend uitzetten. Hoewel de Roemenen zeggen voor hem te hebben gewerkt, ontkent hij dat. “De bouwvakkers waren in dienst van een bouwfirma uit het Brusselse”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

“Maar omdat ze niet geschikt waren voor die job vroeg de zaakvoerder mij of ik hen tijdelijk onderdak kon bieden tot ze naar Roemenië zouden terugkeren. Dat heb ik gedaan, maar uiteindelijk zijn ze hier gebleven zonder dat die zaakvoerder huur betaalde. Daarom moeten ze er nu uit”, klinkt het.

De bagage van de Roemenen stond maandag al klaar. — © Jan Van der Perre

Opmerkelijk is dat hij daartoe naar eigen zeggen de opdracht kreeg van Immobiliën Moenssens, de eigenaar van het gebouw. Deze vastgoedvennootschap kwam eerder al in opspraak in de Borealiszaak en opereert vanuit een kantoor in de Antwerpse diamantwijk. Waarom Moenssens de gas- en elektriciteitsrekeningen niet betaalde is onduidelijk. We contacteerden het bedrijf al meerdere keren over deze zaak, maar krijgen er geen antwoord.

Nooit contract gekregen

Intussen legden de Roemenen klacht neer bij de politie tegen hun opdrachtgevers. “Omdat we werden doorgeschoven tussen verschillende bedrijven is het voor ons niet duidelijk van wie we ons geld moeten krijgen”, klagen ze. In totaal zou het gaan om een som van meer dan 5.700 euro, goed voor 385 werkuren. “We hebben geen middelen om terug te keren naar Roemenië en dat willen we ook niet. We willen hier gewoon betaald worden voor het geleverde werk en voor toekomstige jobs officiële contracten sluiten. We hebben onze opdrachtgevers verschillende keren om een contract gevraagd en hebben dit nooit gekregen.”

Na een tussenkomst van de politie, maandag, mochten de bouwvakkers nog 24 uur in het pand blijven, Dinsdagmiddag om 13 uur moeten ze de woning echter definitief verlaten. Normaal gezien kan een huurder niet zomaar uit een woning gezet worden, maar omdat de Roemenen echter zelf niet de huurders zijn, valt er weinig tegen deze beslissing in te brengen. Hoe het voor hen nu verder moet, zal afhangen van het verdere onderzoek.