Musk reageert voor het eerst op poll die zegt dat hij moet opstappen

Meer dan 10 miljoen mensen stemden in een Twitterpoll dat Elon Musk moet opstappen als CEO van Twitter. Of hij dat ook daadwerkelijk van plan is, is nog niet duidelijk, maar Musk heeft wel voor het eerst sinds de stemming van zich laten horen.

De Twitter-eigenaar vroeg afgelopen zondag zelf aan de gebruikers of hij moest aftreden als baas van het bedrijf. Toen de poll maandag werd afgesloten, bleek 57,5% Musk liever kwijt dan rijk te zijn. In de uren nadien bleef het opvallend stil op het anders zo productieve account van Chief Twit.

Gisterenavond doorbrak Musk de stilte dan toch. Hij reageerde op enkele suggesties die Twitteraars hadden gemaakt in de nasleep van de pollresultaten. Zo stuurden een aantal mensen de gedachte de wereld in dat de resultaten waarschijnlijk vertekend waren door de vele nepaccounts. “Interessant”, reageerde Musk daarop.

Een andere gebruiker kwam met de suggestie om in de toekomst alleen nog accounts met blauwe vinkjes te laten stemmen op polls over het Twitter-beleid. “Goed punt”, schreef Musk. “Twitter zal die verandering doorvoeren.” De blauwe vinkjes zijn te koop tegen betaling en dienen om fake-accounts te bestrijden, maar voorlopig lijken ze niet meteen het gewenste effect te hebben.

Of Musk nu de resultaten van de poll zal respecteren, zoals hij eerder had aangekondigd, is nog niet duidelijk. De kritiek op zijn beleid is er de afgelopen weken alleszins niet minder op geworden. Er waren dan ook al eerder signalen dat Musk overweegt om een stap terug te zetten. Op 16 november vertelde hij een rechter in Delaware dat hij “in de loop der tijd iemand anders zou zoeken om Twitter te leiden”.