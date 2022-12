Vastgoedprijzen afgelopen jaar met 5,6 procent gestegen

In 2022 zijn de vastgoedprijzen in België met 5,6 procent gestegen. Dat meldt het vastgoedplatform Immoweb op basis van zijn jaarlijkse Prijsmeter. Die stijging is hoger dan vorig jaar (4,6 procent), maar wel iets lager dan in 2020 (6,1 procent).

Niet alleen de prijzen van huizen, maar ook die van appartementen zijn dit jaar toegenomen. De stijging van 5,3 procent evenaart zelfs die van woningen (5,7 procent). Immoweb spreekt over een einde aan “de heuse opleving van huizen naar aanleiding van de lockdowns en een grotere behoefte aan ruimte”.

De invloed van de coronapandemie laat zich wel nog blijken in de regionale verschillen in de vastgoedmarkt, aldus het vastgoedplatform. Er blijft een “opmerkelijke interesse voor de plattelandsgebieden”. In Vlaanderen ging het om een stijging van 5,6 procent, tegenover een stijging van 5,9 procent in Wallonië en 4,6 procent in Brussel.