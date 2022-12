Cast van ‘Ferry: de serie’ is bekend: Ferry Bouman komt terug, met nieuwe tegenspelers

Het personage Ferry Bouman werd dankzij de serie Undercover met Tom Waes dermate populair dat men er al een film uitpuurde. Nu komt er dus ook een serie bij. Hierin probeert Bouman als beginnende xtc-producent voet aan grond te krijgen in de Brabantse onderwereld. Aangezien het verhaal zich chronologisch afspeelt voor Undercover, doet Waes hierin niet mee.

Behalve Lammers is ook actrice Elise Schaap van de partij als zijn vrouw Danielle. Zijn rechterhand John, gespeeld door Raymond Thiry, werd in Undercover om het leven gebracht door het personage van Tom Waes, maar is in deze serie weer springlevend. Dat is ook het geval voor Kevin Janssens die terug in de huid kruipt van de vermoorde Jurgen van Kamp. Ook zien we Yannick van der Velden terug, het verslaafde broertje van Daniëlle. Daarnaast zijn er ook tal van nieuwe rollen. Aan Vlaamse zijde worden die ingevuld door Koen De Grave en Dirk Roofthooft. Ze krijgen versterking van Alice Reys (de vrouw van acteur Tom van Dyck), Monic Hendrickx en Tygo Gernandt bij. In deze nieuwe serie gaat Ferry Bouman de strijd aan met een drugsbaron en een motorclub. De serie zal volgend jaar te zien zijn op VRT en Netflix.